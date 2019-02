Connect on Linked in

Un giovane di 20 anni, in sella ad uno scooter , nei pressi di un supermercato in via Unità d’Italia per cause in fase di accertamento, si è scontrato contro un’utilitaria guidata da un 26enne, rimasto illeso, venendo scaraventato a terra.

Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Di Dio dove i medici hanno curato lievi escoriazioni.

Di Salvatore Guioacchino Cacciato