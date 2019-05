Agrigento, inveisce contro un venditore e gli distrugge la bancarella: ricercata una donna

Print This Post

Gli agenti della sezione volanti della Questura di Agrigento, dopo essere stati chiamati per una rissa al mercato di piazza Ugo La Malfa, hanno avviato le indagini per rintracciare una donna agrigentina che, dopo aver avuto un pesante alterco con un venditore ambulante, ha scaraventato tutta la merce a terra per poi darsela a gambe levate facendo perdere le proprie trace.

Il venditore, extracomunitario, non ha voluto sporgere nessuna querela nei confronti della donna.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato