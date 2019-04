Agrigento, la Polizia di Stato celebra il 167° Anniversario della sua fondazione

Print This Post

Oggi, mercoledì 10 aprile 2019, la Polizia di Stato celebra il 167° Anniversario della sua fondazione.

La cerimonia si svolgerànella “Piazza Cavour”, di Favara, luogo che ben si concilia con le esigenze connesse alla celebrazione di detta cerimonia, altamente significativo per la presenza del monumento ai caduti della Grande Guerra ed anche per rinnovare alla cittadinanza lo slogan che da anni ispira l’importante ricorrenza per la Polizia di Stato “Esserci sempre”.

La cerimonia a Favara sarà preceduta da un momento di preghiera che si terrà dapprima presso la Questura ove il Questore deporrà una corona di alloro ai piedi della lapide che ricorda i caduti della Polizia di Stato e successivamente presso il complesso strutturale “D. Anghelone” ove verrà deposto un omaggio floreale sul cippo che ricorda il sacrificio del maresciallo Alla cui memoria è intitolata la citata struttura.

La cerimonia di Favara sarà preceduta dalla deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti ivi ubicato. Alla cerimonia, che avrà inizio alle ore 10.00, sarà presente il Prefetto di Agrigento e vedrà la partecipazione delle massime Autorità Civili e Militari della provincia.

Al termine della cerimonia sarà possibile visitare l’esposizione del materiale dell’Ufficio e Museo Storico della Polizia di Stato, allestita per l’evento presso i locali del Castello Chiaramontano .