Agrigento, la polizia di stato incontra gli studenti del liceo scientifico “Leonardo”

Connect on Linked in

Nella mattinata di ieri, mercoledì 23 ottobre, la polizia di stato di Agrigento ha incontrato gli studenti della scuola superiore liceo scientifico “Leonardo”.

L’incontro, concordato preventivamente nel corso di precedenti intese intercorse tra il questore di Agrigento e l’autorità scolastica provinciale, ha dato l’avvio ad una serie di iniziative in cui i funzionari della questura illustrano agli studenti tematiche di particolare interesse ed attualità.

Nell’incontro di ieri, sono stati affrontati i temi della necessità di contrastare mentalità mafiose e rafforzare la cultura della legalità.

In particolare, sono state approfonditi altri argomenti inerenti l’affermazione del principio di legalità come la prevenzione all’uso e all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, il contrasto al bullismo alla luce delle recenti novità normative in materia di cyber bullismo e il rispetto del codice della strada per prevenire incidenti stradali.

L’incontro, cui hanno partecipato numerosi studenti, e’ stato tenuto da un team di funzionari e personale della squadra mobile, dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dell’ufficio sanitario provinciale e della sezione polizia stradale.

Sono in calendario nei prossimi giorni ulteriori incontri in altre scuole del capoluogo e dei comuni sede di commissariato di p.s. nel corso dei quali la polizia di stato fornirà agli studenti altre tematiche sul principio di legalità, nell’ambito dell’applicazione del principio di prossimità e vicinanza alla società civile ed al mondo scolastico.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un progetto, già proposto con successo negli anni passati, volto a realizzare momenti di interlocuzione e riflessione con dirigenti scolastici, docenti e genitori, onde condividere valutazioni, osservazioni e proposte per raggiungere gli obiettivi educativi della campagna. funzionari e personale della polizia di stato continueranno a recarsi presso i singoli istituti scolastici onde illustrare ai giovani, i pericoli del web, le fenomenologie del bullismo, del femminicidio e della violenza di genere, le conseguenze devastanti per la salute derivanti dall’uso della droga e dalla guida senza il rispetto delle regole, nonchè gli strumenti normativi per prevenire e reprimere i citati fenomeni.

La questura, intraprendendo detto progetto intende affiancare l’istituzione scolastica nella “cura educativa” dei giovani che la scuola e’ chiamata a dare con il massimo impegno, profondendo il più elevato sforzo per consentire una crescita sana e responsabile degli studenti ,nella consapevolezza che la stretta sinergia tra le due istituzioni rappresenta un momento fondamentale per la crescita dei giovani in una fase particolarmente delicata come quella adolescenziale.