Agrigento, La Questura organizza la campagna di protezione “Questo non è Amore”

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, fissata dall’Assemblea Generale delle Nazione Unite il 25 Novembre di ogni anno, la Questura di Agrigento, in linea con le direttive del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – nell’ ambito della campagna di protezione “Questo non è Amore”, ha organizzato, in sinergia con il Tribunale e la Procura della Repubblica di Agrigento, un evento di informazione e sensibilizzazione. L’evento si svolgerà giorno 25 novembre p.v., dalle ore 09,00 alle ore 13.00 al piano terra del Tribunale di Agrigento, ove verrà allestito un front-office informativo; verranno, inoltre, distribuiti gli opuscoli dal titolo “Questo non è Amore”, redatti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pensati come strumento utile per il cittadino. Parteciperà personale della Questura di Agrigento, specializzato nel settore, nonché componenti della locale Rete Antiviolenza “Telefono Aiuto” e rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria.