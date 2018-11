Agrigento, la scala dei Turchi rischia di diventare una discarica: MareAmico trova un frigorifero

Print This Post

Non c’è nessuna pace per uno dei più bei luoghi dell’intera costa agrigentina nonché di tutta Sicilia.

La delegazione di Agrigento dell‘associazione ambientalista MareAmico, con un video postato all’interno del proprio profilo facebook ha reso noto la presenza di un frigorifero ed i resti di una passerella sulla marna della spiaggia di Realmonte, proprio di fianco la Scala dei Turchi.

Stando alla nota, pare che la presenza dell’elettrodomestico sia stata segnalata già svariate settimane fa al Demanio e alla Capitaneria di porto per la risistemazione dei luoghi, una lamentela che evidentemente non sarebbe stata ancora presa in considerazione dalle istituzioni.

Di Pietro Geremia