Agrigento, la Valle dei Templi diventa Covid-Free: ottenute le certificazioni di sicurezza

Una notizia tanto importante quanto attesa quella che riguarda la Valle dei Templi di Agrigento.

A quanto pare infatti il Parco Archeologico sarebbe il primo sito turistico in Italia ad aver ottenuto certificazione Covid free and safe che lo renderebbe così sicuro dal rischio di contagio per i visitatori.

La certificazione è stata assegnata alla struttura agrigentina per via delle imponenti misure di prevenzione e protezione adottate fino ad ora unite ad un’ottima ed accurata analisi delle attività, dell’organizzazione del lavoro e del layout degli ambienti così da poter mettere al sicuro chi vorrà godere delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche che il parco agrigentino ha da offrire.

Di Pietro Geremia