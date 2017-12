Agrigento, la Valle dei Templi sarà il primo sito archeologico con biglietti acquistabili on line

Print This Post

Buone notizie per il parco archeologico della Valle dei Templi. Il sito agrigentino infatti, sarà il primo parco che permetterà di acquistare il biglietto on line, programmando quindi per tempo la propria visita con estrema facilità.

Dopo le disposizioni della legge regionale sul teleticketing, l’acquisto online permetterà non solo di assimilare nuovo pubblico, ma di proporsi sul mercato turistico al passo con i tempi, superando l’immagine di un’Isola che non sa sfruttare le sue risorse.

“La possibilità di acquistare i biglietti online oltre ad agevolare i visitatori farà indubbiamente risparmiare tempo e costi di gestione, soprattutto nel controllo del flusso degli incassi – interviene l’assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Vittorio Sgarbi -. Faremo in modo che questa importante opportunità sia estesa in tempi brevi anche agli altri siti.

Oggi si parla molto di tecnologia applicata alla gestione dei beni culturali, ma su questo fronte il lavoro da fare in Sicilia è ancora tanto”.