Agrigento, ladri in spiaggia a San Leone: 200 euro il bottino

I ladri non vanno mai in vacanza. Lo sanno bene 3 agrigentini vittime nei giorni scorsi di altrettanti colpi ai loro danni lungo la spiaggia della frazione marinara agrigentina di San Leone. A quanto pare, ci sarebbero dei malviventi che utilizzano un modus operandi semplice ma, a quanto pare, redditizio: attendere che le vittime vadino a fare il bagno per poi avvicinarsi ai teli mari e portare via i portafogli posti all’interno di borse e marsupi. Nella scorsa Domenica il bottino portato a segno è stato di 200 euro complessivi. Una delle vittime ha esposto denuncia alla Polizia Municipale, mentre le altre due alla Polizia di Stato le quali stanno indagando sull’accaduto.

Di Pietro Geremia