Agrigento, ladri irrompono in abitazione nel Quadrivio Spinasanta: portati via contanti e oggetti preziosi, valore 30 mila euro

Furto in un’abitazione nel quartiere Quadrivio Spinasanta ad Agrigento.

Il proprietario non si sarebbe accorto di aver lasciato le chiavi sul cancello, azione non trascurata dai ladri che, dopo aver visto allontanare l’uomo, sono entrati in azione.

Dopo essersi intrufolati dentro la casa, hanno messo a soqquadro tutto rubando: oro, gioielli, contanti e anche una pistola, il tutto quantificato in 30 mila euro.

Una vicina di casa, dopo essersi accorta dei movimenti strani provenienti dall’abitazione, ha chiamato la polizia ma quando gli agenti sono giunti sul posto dei malviventi non vi era più traccia. Indagini in corso.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato