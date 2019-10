Agrigento, ladri penetrano in barberia: depredati materiali

Connect on Linked in

Una giornata decisamente da dimenticare quella appena trascorsa per il proprietario di una barberia di Agrigento.

Una banda di malfattori infatti, approfittando della giornata di chiusura, si sarebbe introdotta in pieno giorno all’interno dell’attività commerciale sita nella centralissima in via Pirandello rompendo la porta in vetro e depredando il salone di prodotti dal valore irrisorio di alcune decine di euro.

Una volta fatta l’amara scoperta, al proprietario non sarebbe rimasto altro che presentare una formale denuncia alla Questura di Agrigento i quali agenti avrebbero immediatamente avviato le indagini di rito atte a identificare i colpevoli.

Di Pietro Geremia