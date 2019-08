Agrigento, ladri penetrano in casa: depredati soldi e gioielli

Print This Post

Un fine settimana nero quello appena trascorso per il proprietario di un appartamento sito ad Agrigento.

A quanto pare l’uomo, imprenditore 30enne originario del posto, sarebbe uscito dalla propria abitazione sita in via Regione Siciliana per sbrigare alcune commissioni.

Una volta fuori la banda di malviventi, che probabilmente lo teneva già da tempo d’occhio annotandone i movimenti per studiarne le abitudini e tenersi pronti, si sarebbe introdotta all’interno della casa afferrando tutto ciò che di prezioso fosse riuscita a trovare per poi dileguarsi nel nulla.

Non appena rientrato a casa e fatta l’amara scoperto al 30enne non è rimasto altro che denunciare il fattaccio alle forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia