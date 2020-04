Agrigento, ladri penetrano in villa ma vedono telecamere e scappano

Print This Post

Poteva finire male per il proprietario di una villetta sita ad Agrigento nei giorni scorsi.

L’immobile, che si trova in via Madonna delle Rocche, sarebbe stato preso d’assalto da una banda di malviventi che, in pieno giorno, avevano scavalcato la recinzione con il chiaro intento di trafugare quanto possibile.

Una volta entrati pero i due malfattori, con il volto travisato, avrebbero notato la presenza delle videocamere di sorveglianza che, unite alla presenza di alcuni vicini di casa che si sono accorti dell’effrazione, li avrebbero fatti desistere dall’intento criminoso e fuggire a gambe levate prima dell’arrivo degli uomini della polizia di stato.

Di Pietro Geremia