Agrigento, ladri scatenati: rubati i lettini e ombrelloni da spiaggia

I ladri non vanno in vacanza nella provincia di Agrigento. Nonostante il caldo e la voglia di un meritato riposo dalle fatiche lavorative, sembra che i malviventi non abbiano in mente di prendersi un attimo di pausa.

Lo dimostrano i singolari furti che stanno avvenendo nelle spiagge agrigentine dove i lettini degli stabilimenti balneari sono stati presi di mira.

Porto Empedocle prima, e San leone poi sono stati il bersaglio quindi degli ignoti furfanti, che si sono portati a casa ben 8 lettini da spiaggia che durante il giorno, vengono posti dai proprietari sull’arenile a disposizione di affezionati ed avventori. Sul caso indagano gli uomini della sezione “Volanti” coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, i primi ad essere intervenuti dopo la chiamata del proprietario della merce depredata.

La scorsa settimana, uno dei proprietari del locale preso di mira aveva lanciato, nel proprio profilo social di Facebook, una sorta di avviso rivolto ai malviventi: “So chi siete. Riportatemi gli ombrelloni e non vi denuncio”. Dopo un paio di giorni gli ombrelloni erano di colpo ricomparsi li dove erano stati rubati.

Di Pietro Geremia