Agrigento, ladri svaligiano abitazione: 5.000 euro il bottino

Nella giornata di ieri ignoti avrebbero depredato un appartamento sito ad Agrigento.

Ad essere presa di mira è stata un’abitazione sita in contrada San Giusippuzzu, alla periferia della città non lontana dal quartiere Fontanelle, dove i malviventi, forzando un infisso, si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione di un 43enne originario del luogo portandosi un bottino di ben 5.000 euro in oggetti d’oro.

Sul caso indagano le forze dell’ordine della città della Valle dei Templi.

Di Pietro Geremia