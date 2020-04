Agrigento, Ladro d’appartamento arrestato a Sciacca dai carabinieri

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nella notte tra domenica e lunedì, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sciacca hanno arrestato, in flagranza di reato, un romeno 42enne, responsabile di aver svaligiato un appartamento del capoluogo saccense.

L’attività preventiva svolta quotidianamente e con sforzo incessante dai militari dell’Arma sul territorio agrigentino continua a dare i suoi frutti. Nel buio della notte, un saccense, rientrando a casa, ha sentito dei rumori provenienti dalla camera da letto.

Allarmato ed impaurito, ha deciso di verificare cosa stesse accadendo, trovando conferma dei suoi sospetti: un uomo stava rovistando e mettendo a soqquadro la casa per poi, vistosi scoperto, scappare scavalcando la finestra. Subito è partito l’allarme al 112.

La Centrale Operativa dei Carabinieri di Sciacca ha così mandato sul posto due pattuglie. La puntuale descrizione fatta dal proprietario di casa dell’abbigliamento del fuggitivo ha consentito ai militari di mettersi subito alla ricerca di soggetti corrispondenti alle caratteristiche del sospettato.

Gli sforzi dei Carabinieri sono stati premiati quando, all’interno di un edificio occupato abusivamente, hanno rintracciato un uomo vestito come quello del tentato colpo in casa. L’immediata perquisizione ha così consentito di rinvenire all’interno dell’immobile abitato clandestinamente da un romeno 42enne, tutta la refurtiva appena asportata.

A casa di quest’ultimo, i militari hanno ritrovato altri oggetti, attrezzature audio e video, nonché bracciali in oro, sui quali stanno indagando per accertarne la provenienza. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Sciacca, dove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ora i Carabinieri stanno lavorando per rintracciare i proprietari degli oggetti trovati a casa del ladro e non si esclude che nei prossimi giorni possano essere chiamati altri cittadini saccensi per il riconoscimento della merce.