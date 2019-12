Agrigento, lascia il figlio della compagna in auto per andare in sala Bingo: denunciato 32enne

Connect on Linked in

Una segnalazione alla polizia tramite l’applicazione “YouPool” ha fatto scattare l’allarme che ha portato alla denuncia , in stato di libertà , di un 32enne agrigentino , l’ipotesi di reato è abbandono di minori .

L’uomo avrebbe lasciato chiuso in auto il figlio della compagna, di appena 7 anni, per andare a giocare in una sala Bingo.

Sul posto sono giunti i poliziotti delle volanti che, dopo aver accertato che il piccolo stava bene, hanno rintracciato l’uomo, in una sala da gioco nei pressi della stazione ferroviaria in via Acrone, e lo hanno denunciato per abbandono di minori.

Foto d’archivio