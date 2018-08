Agrigento, liberata a Favignana “Rita”: la tartaruga Caretta Caretta salvata nel maggio scorso

Connect on Linked in

Dopo 3 mesi di amorevoli cure è stata finalmente liberata nelle acque di Favignana Rita, la tartaruga Caretta Caretta alla quale il “tartavoto” ha assegnato il nome in onore di Rita Levi Montalcini. L’esemplare, una femmina adulta di 25 anni ed della lunghezza di 63 centimetri era stato preso in cura nel maggio scorso dal centro di primo soccorso per tartarughe marine dell’area marina protetta Isole Egadi. Una volta in piena salute, le è stato applicato un microchip satellitare di ultima generazione incorporato di rilevatore GPS così da avere sempre traccia del luogo in cui si trova l’animale marino. Rita sarebbe il 65° esemplare di Caretta Caretta reintrodotta in natura dal centro delle Isole Egadi, un lavoro incessante e nobile, atto alla salvaguardia e alla preservazione della fauna marina.

Di Pietro Geremia