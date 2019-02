Agrigento, l’incasso della partita di pallavolo andrà alla Croce Rossa

Print This Post

La solidarietà è ormai di casa ad Agrigento.

Con un post sul proprio sito istituzionale, la Società Pallavolo Aragona ha comunicato che in occasione della gara di sabato 16 febbraio, che si terrà presso li Palasport Pippo Nicosia di Agrigento alle ore 18:00, l’intero incasso sarà devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana – sezione di Agrigento guidata dal presidente Angelo Vita per contribuire all’acquisto di un’ambulanza.

La C.R.I di Agrigento, da sempre presente sul territorio e attenta alle tematiche sociali e culturali dell’intera provincia, sarà presente al PalaNicosia anche con le crocerossine e i volontari che informeranno il pubblico sulle attività della Croce Rossa Italiana, il reclutamento di nuovi volontari e attività per i giovani.

Infine, i giovani volontari della Croce Rossa distribuiranno palloncini per la gioia dei più piccoli.

Di Pietro Geremia