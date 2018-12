Agrigento, lite furibonda tra due donne: interviene la polizia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Motivi personali. Sembrerebbe questo il motivo che ha fatto degenerare la rissa tra due donne, una brasiliana e l’altra nigeriana rispettivamentedi 34 e 36 anni, ospiti del centro di accoglienza per madri e figli. Le due ragazze, dopo essersi insultate, si sono scatenate dandosele di santa ragione, tant’è che, dopo l’intervento dei poliziotti che hanno riportato la calma, è stato necessario trasportarle in ospedale per medicare le ferite provocate durante la zuffa.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato