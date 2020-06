Agrigento, lite tra fratelli anziani: interviene la polizia

Print This Post

Una lite familiare è stata sedata nei giorni scorsi da parte degli uomini della polizia di stato di Agrigento.

A quanto pare un attempato fratello e la propria anziana sorella originari del posto nonché residenti nella zona antistante il campo sportivo sarebbero venuti alle mani in seguito ad una lite maturata su cause ancora da accertare.

Solo l’intervento degli agenti agrigentini ha dunque posto fine al diverbio in seguito al quale la donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita in ospedale per accertamenti.

Di Pietro Geremia