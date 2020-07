Agrigento, litiga col vicino ed ha un malore: deceduto un uomo

Connect on Linked in

Una tragedia è avvenuta nella giornata di ieri ad Agrigento.

Un uomo originario della Città della Valle dei Templi sarebbe deceduto in seguito ad un malore improvviso avvenuto dopo un litigio.

Il tutto sarebbe avvenuto in una palazzina di Via Petrarca dove la povera vittima era rientrata in casa in seguito ad un alterco col vicino di casa causato da futili motivi. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari per l’uomo non ci sarebbe stato purtroppo nulla da fare venendone dichiarata così la morte.