Un 42enne originario di Agrigento è stato minacciato e aggredito da parte di un uomo a lui sconosciuto per una mera questione di parcheggio.

Tutto sarebbe avvenuto in via Pirandello dove i due protagonisti della storia, avendo visto lo stesso parcheggio, avrebbero cominciato un diverbio su chi spettasse occupare il posto libero con la propria autovettura.

La lite però sarebbe ben presto sfociata dal verbale al fisico dove l’aggressore avrebbe colpito il contendente dapprima con una testata al setto nasale e successivamente con un calcio alle costole per poi, non ancora pago, prendere di mira il mezzo a quattro ruote della vittima danneggiando con dei calci il faro anteriore.

Una volta terminato la diatriba la vittima è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove i medici hanno riscontrato una frattura delle ossa proprie del naso.

Intanto i poliziotti appartenenti alla sezione Volanti della locale Questura hanno immediatamente avviato le indagini riuscendo a risalire all’aggressore grazie alla prontezza di alcuni testimoni che sono riusciti a prendere il numero di targa dell’auto potendolo in tal modo identificare e denunciare in stato di libertà per i reati di lesioni personali e danneggiamento all’autorità giudiziaria agrigentina.

Di Pietro Geremia