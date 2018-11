Ribera, giornata di paura in città: vanno a fuoco edifici popolari

Print This Post

Un pomeriggio di paura è stato vissuto nella città di Ribera, in provincia di Agrigento.

A quanto pare infatti sarebbe scoppiato un incendio all’interno di uno degli alloggi popolari di Largo Martiri siti in via Fani, sgomberati da alcuni anni e in attesa di demolizione e ricostruzione.

Allo scoppio del rogo, molto probabilmente di origine dolosa, sul posto si sarebbero immediatamente recati i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca i quali, dopo due ore di lotta serrata col fuoco e grazie all’ausilio di un’autoscala, sono finalmente riusciti a domare le fiamme che hanno avvolto le abitazioni popolari in cui, fortunatamente, non era presente nessun occupante.

Di Pietro Geremia