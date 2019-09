Agrigento, Luigi Vella nominato nuovo direttore dell’Ispettorato dell’Agricoltura

Print This Post

Il presidente dell’Ordine degli Agronomi e dei dottori forestali, Maria Giovanna Mangione, interviene in seguito alla nomina del dottor Luigi Vella quale nuovo direttore dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Agrigento.

“A nome mio e del Consiglio dell’Ordine – dice Maria Giovanna Mangione – esprimo soddisfazione per la nomina di Luigi Vella nel ruolo di direttore dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura al quale auguriamo buon lavoro.

La nomina del dottore Vella, tra l’altro, avviene nel delicato momento di conclusione dell’iter amministrativo per la programmazione 2014-2020 dei Programmi di sviluppo rurale (Psr). In tal senso, l’Ordine degli agronomi e dei dottori forestali, nel solco di quanto fatto in questi anni, auspica che possa proseguire una proficua collaborazione con l’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura”.