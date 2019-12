Agrigento, mancato rispetto delle norme ambientali: polizia sequestra impianto di demolizione

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia ferroviaria di Agrigento hanno sequestrato un impianto di demolizioni auto. In seguito ad alcune analisi poste in essere dagli agenti con la collaborazione del personale dell’Arpa pare che l’attività, che si trova nel territorio sito tra la Città della Valle dei Templi e Raffadali, non rispettasse le autorizzazioni previste per il trattamento e la miscelazione dei rifiuti pericolosi alcuni dei quali non sarebbero dunque stati smaltiti in modo idoneo.

Una volta raccolto il materiale probatorio le forze dell’ordine avrebbero quindi apposto i sigilli all’impianto in attesa della decisione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Agrigento.

Di Pietro

Geremia