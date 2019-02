Agrigento, manda il figlio di 10 anni a chiedere l’elemosina: denunciata 38enne rumena

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di Stato di Agrigento hanno denunciato per accattonaggio una rumena di 38 anni.

A quanto pare la donna avrebbe mandato il proprio figlio di 10 anni a chiedere l’elemosina con una certa insistenza in giro per le strade della città come se nulla fosse ad ogni persona che incontrava.

L’episodio, con protagonista il bambino che in alcuni casi chiedeva perfino qualcosa da mangiare, è avvenuto in viale della Vittoria andando avanti per delle ore finché qualcuno non ha avvisato gli agenti di polizia i quali hanno individuato il bambino e la madre, che è stata successivamente segnalata alla Procura della Repubblica.

Di Pietro Geremia