Agrigento, s’incastra un piede mentre lavora con la motozappa: ricoverato 35enne

Se l’è vista decisamente brutta un 35enne originario di Realmonte nella giornata di ieri.

L’uomo stava tranquillamente lavorando con la propria motozappa in un appezzamento di terreno sito a Siculiana quando, improvvisamente, il suo piede sarebbe rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo. Una volta capito l’entità del pericolo, i soccorritori del 118 immediatamente giunti sul posto hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento del 35enne presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stato ricoverato per le lesioni all’arto giudicate non gravi dai medici.

Sul luogo dell’incidente anche gli uomini dell’arma dei carabinieri della Compagnia di Agrigento che hanno avviato le indagini di rito.

Di Pietro Geremia