Non solo mare a San Leone, stando a quanto scovato dal drone di MareAmico in via Giacinti, a pochi passi della zona balneare agrigentina, si troverebbe una mostruosa discarica a cielo aperto.

“Abbiamo trovato sfabbricidi e detriti provenienti da ristrutturazioni edilizie, mobili rotti, serbatoi in plastica, cucine arrugginite e tanta, tanta, spazzatura. Gli incivili, che hanno creato questa discarica, ora stanno cercando di eliminarla dandogli fuoco” – tuonano i membri dell’associazione ambientalista.

Adesso dunque per il neo Sindaco Francesco Miccichè aspetta un duro lavoro di rimozione dei rifiuti che andrà a gravare sul bilancio comunale e,conseguenzialmente, sull’intera collettività della città della Valle dei Templi.

Di Pietro Geremia