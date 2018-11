Agrigento, MareAmico denuncia il disastroso stato della Scala dei Turchi

Connect on Linked in

Non c’è pace per le bellezze paesaggistiche siciliane.

All’indomani della tremenda furia della natura che con i suoi violenti nubifragi ha sconvolto la Sicilia intera, dalla strage di Casteldaccia al dramma di Cammarata, la sezione di Agrigento dell”associazione ambientalista MareAmico ha denunciato, in un video postato nel proprio profilo social di Facebook, il disastroso stato in cui versa la Scala dei Turchi di Realmonte dovuto non solo all’incuria del posto, con l’inabissamento della “passerella della discordia” e la presenza di tronchi e recinzione abbattute nel litorale, ma anche per via di un nuovo piccolo crollo della marna non ancora attenzionato dalle istituzioni.

Ecco il video denuncia:

Di Pietro Geremia