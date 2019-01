Agrigento, MareAmico denuncia la presenza di cumuli di rifiuti nella galleria Raffadali-Agrigento

Connect on Linked in

Sembra che l’inciviltà sia di ormai di casa nella provincia di Agrigento.

Con un post sul proprio profilo social di Facebook, l’associazione Ambientalista MareAmico ha segnalato la presenza di grossi quantitativi di spazzatura nell’area di sosta dentro la galleria Raffadali-Agrigento.

Secondo quanto riportato nella nota, pare che la situazione sia molto grave non solo perché attualmente la galleria si percorre con doppio senso di marcia, ma soprattutto in quanto la presenza di tali rifiuti farebbe diventare la galleria stessa in caso di incendio una vera e propria trappola mortale per gli automobilisti che si inoltrerebbero in una coltre di fumo difficile da superare indenni.

“Certamente – dice la nota di MareAmico – tutto ciò è colpa

degli incivili che gettano li la spazzatura, dell’amministrazione che non

vigila sul territorio, della ditta di pulizia che non si accorge di quanto

accade: ma la colpa maggiore è dell’ANAS che solo qualche settimana fa ha introdotto

il doppio senso di marcia dentro questa galleria non accorgendosi di tale grave

problematica – termina il post dell’associazione ambientalista.

Di Pietro Geremia