Agrigento, MareAmico plaude per il ripristino della legalità a Triscina

Connect on Linked in

All’indomani dall’inizio delle demolizioni da parte dello stato sulle numerose case abusive site nelle coste siciliane, l’associazione ambientalista MareAmico, con un post sul proprio profilo social di Facebook, ha voluto esprimere un plauso alla solerzia delle autorità, ma al tempo stesso una preoccupazione sulla fine delle macerie:



“Finalmente lo Stato ha iniziato ad abbattere le prime, di circa 5 mila case abusive, presenti in riva al mare. Però non tutto sta andando per il verso giusto…In spiaggia stanno rimanendo gli esiti degli abbattimenti, che invece andrebbero prelevati nell’immediatezza”.

“Non è stato permesso agli ex proprietari di abbattere autonomamente il proprio immobile come è stato fatto a Licata, Palma di Montechiaro ed Agrigento – continua MareAmico – Questo avrebbe determinato un grosso risparmio per i portafogli dei cittadini; non è stata individuata una capiente discarica autorizzata che contenesse e riciclasse il notevole quantitativo di macerie prodotte”

Di Pietro Geremia