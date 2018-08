Agrigento, MareAmico: “Rimuovete la nave usata per lo sbarco fantasma”

Connect on Linked in

In seguito allo sbarco fantasma avvenuto a Torre Salsa nella giornata di lunedì 13 Agosto in cui 20 tunisini sono stati bloccati dagli uomini dell’arma dei carabinieri, l’associazione ambientalista MareAmico ha voluto gettare uno spunto di riflessione con un post sul proprio profilo social di Facebook:

“Questo nuovo sbarco fantasma, avvenuto all’alba del 13 agosto, impone alcune riflessioni: i migranti sono arrivati – come al solito – indisturbati e senza che nessuno si accorgesse del loro arrivo. In mattinata i Carabinieri di Siculiana, a seguito di segnalazioni, ne hanno fermati 20, ma dalle dimensioni della barca si può presumere che erano almeno il doppio. Ed infine c’è da notare che sull’imbarcazione sono stati cancellati, con della vernice bianca, tutti i riferimenti della marineria tunisina di provenienza.

Speriamo che questa imbarcazione venga immediatamente rimorchiata in porto perché altrimenti farà la stessa fine delle altre, ovvero marcire ed inquinare una meravigliosa spiaggia” – conclude MareAmico.

Di Pietro Geremia