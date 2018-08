Agrigento, MareAmico segnala e Iseda risponde: rimosso materasso alla Scala dei Turchi

Print This Post

Un solo giorno, tempo della percezione della notizia e della preparazione logistica, c’è voluto per la rimozione di un materasso che deturpava la Scala dei Turchi. Nella giornata di Domenica l’associazione ambientalista MareAmico di Agrigento, diretta da Claudio Lombardo, aveva segnalato la presenza di un materasso abbandonato, e di altri rifiuti, proprio nel sito patrimonio dell’Unesco della Scala dei Turchi. Una vera e propria balordaggine fatta da persone incivili e poco rispettose della Cosa Pubblica. Al grido di allarme di MareAmico però, differentemente dalle autorità, ha risposto l’ISEDA, un’azienda di pulizie privata, che in men che non si dica ha provveduto alla rimozione dell’ingombrante rifiuto rendendo così più pulita la zona. La stessa associazione MareAmico, con un post su Facebook ha voluto fare un plauso alla ditta: “Dopo aver visto la nostra segnalazione, la ditta ISEDA ha provveduto all’eliminazione del materasso, del carrellino della spesa e di tanti altri rifiuti abbandonati nella zona della Scala dei turchi. Mareamico ringrazia!”

Di Pietro Geremia