Continuano senza sosta gli assalti posti in essere da parte di turisti e residenti nei confronti della Scala dei Turchi di Realmonte nonostante sia stata interdetta ai visitatori lo scorso 27 febbraio.

Comprendendo come il famoso sito fatto di marna bianca sia necessario per il turismo siciliano e agrigentino, la stessa l’associazione ambientalista MareAmico ha dichiarato di aver “proposto alla Procura di Agrigento e alla Regione Sicilia una riapertura parziale, nella sola zona est, già posta in sicurezza lo scorso anno, e con entrate assolutamente contingentate”.

Di Pietro Geremia