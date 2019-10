Agrigento, maxi incidente stradale: 3 i feriti

Connect on Linked in

Un bruttissimo

incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri ad Agrigento.

Nella strada statale 115, precisamente tra Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro, cinque auto sarebbero state coinvolte in un sinistro a catena in cui 3 persone avrebbero riportato numerose ferite.

In seguito all’impatto, in cui una automobile si sarebbe perfino ribaltata sul terreno attiguo alla carreggiata, si sarebbero precipitati i sanitari del 118 nonché i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e le Volanti.

Una volta estratti dalle lamiere, le vittime del maxi

incidente sarebbero dunque state trasportate presso il pronto soccorso

dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento per le cure di rito.