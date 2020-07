Agrigento, maxi rissa all’eliporto: 2 giovani denunciati

Print This Post

Nelle sere scorse un incontro di boxe da strada è avvenuto a San Leone.

Nella zona situata in prossimità dell’ex eliporto pare infatti che 2 ragazzi, un agrigentino e un gambiano già noti alle forze dell’ordine, se le sarebbero date di santa ragione rimanendo feriti al termine della colluttazione venendo successivamente portati in ospedale per le cure mediche.

Sul posto, chiamati dai passanti, sono immediatamente intervenuti gli uomini dell’arma dei carabinieri che hanno denunciato i due giovani per il reato di rissa.