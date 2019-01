Print This Post

Nei pressi della rotonda sul tratto della SS 640 denominato la “Strada degli “Scrittori” l’altro ieri mattina si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto diverse auto.

Per fortuna non si sono registrati feriti gravi, soltanto un uomo è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato, da un’ambulanza del 118, presso l’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso.

Ad effettuare i rilievi è stata la polizia stradale di Agrigento.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato