Agrigento, mega rissa con mazza chiodata: arrestati 4 romeni

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Agrigento hanno arrestato 4 romeni residenti a Raffadali per il reato di rissa aggravata.

L’episodio è avvenuto nella notte di domenica scorsa quando i 4 sospettati avrebbero dato il via, probabilmente per un bicchiere di troppo, ad un vero e proprio “street fight” a suon di calci, pugni e bastoni chiodati in una via del centro.

Solo l’intervento dei militari, accorsi con 2 gazzelle dopo la chiamata al 112 da parte di alcuni cittadini allibiti dalla scena in atto, è riuscito con non poche difficoltà a riportare l’ordine e la calma nel paese della provincia agrigentina.

Una volta completate le procedure di identificazione, i 4 romeni sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e posti agli arresti domiciliari.

Di Pietro Geremia