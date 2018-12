Print This Post

Duecento chilogrammi di carne e pesce sequestrati.

Il titolare di un esercizio commerciale addetto alla vendita di carne e pesce, situato in via Imera, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

A seguito di una perquisizione, portata avanti dagli agenti della polizia municipale di Agrigento, all’interno del locale sono stati trovati circa 200 chili di merce avariata.

Gli alimenti, secondo prassi, sono stati distrutti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio