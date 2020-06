Agrigento, miglioramento della viabilità: avviata la riapertura delle offerte per l’appalto inerente alla manutenzione delle strade provinciali

Continua la ripresa delle attività dell’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento dopo la sospensione per l’emergenza Covid-19.

Nella giornata di ieri sono state avviate le operazioni di apertura delle offerte per l’appalto da 1.360.000,00 euro che riguarda l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza di alcune strade provinciali. Si tratta in particolare delle strade provinciali SP n. 15-A, SP n. 15-B, SP n. 60 e SP n. 38. La seduta pubblica di apertura delle offerte è quella indicata nel bando di gara, ovvero via Acrone 27 –Agrigento, e, nel pieno rispetto dei provvedimenti emessi dal Governo in emergenza Covid-19 per la necessità di adottare misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, potranno essere ammessi ad assistere alla seduta solo due operatori economici.

Si tratta di un progetto elaborato dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali e finanziati con DM n. 49/2018 “ Finanziamenti degli interventi relativi a programmi straordinari di Manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”. I lavori dovranno essere eseguiti entro 365 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.