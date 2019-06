Agrigento, minacce a procuratore Patronaggio: organizzato Sit-in di protesta

Print This Post

La città di Agrigento non ci sta all’ennesimo e vile attacco perpetrato nei confronti del Procuratore Capo Luigi Patronaggio e ai suoi tre figli.

Alcuni giorni fa il procuratore agrigentino ha infatti ricevuto nel suo ufficio una busta anonima e regolarmente affrancata dove sarebbe stato ritrovato un proiettile con minacce di morte per lui e per la sua famiglia.

A questo affronto alle istituzioni i cittadini agrigentini hanno dunque deciso di alzare la testa organizzando un Sit-In di protesta che partirà questo Sabato alle ore 10.00 proprio da davanti la Procura di Agrigento.

“La Procura non si tocca. Noi siamo tutti Patronaggio” – dice il messaggio che sta impazzando su Whatsapp e Facebook e che, appunto, invita alla partecipazione ad un momento di assemblea pubblica in sostegno del procuratore e al fine di far capire agli autori dell’ignobile e ingiustificabile atto che i cittadini onesti hanno ormai deciso di ribellarsi.

Di Pietro Geremia