Agrigento, minacciò prouratore: citato in giudizio 37enne

Il 37enne F.B. originario di Joppolo Giancaxio, paese in provincia di Agrigento, è stato citato in giudizio con l’accusa di minacce gravi nei confronti del procuratore aggiunto Salvatore Vella.

I fatti risalgono al 17 luglio 2018 quando l’uomo, incontrando per caso il procuratore lungo la strada, pare che l’avrebbe minacciato pesantemente affermando che l’avrebbe fatto saltare con il tritolo.

Un’esternazione senza dubbio poco felice e di dubbio gusto che avrebbe fatto scattare il meccanismo di tutela per il magistrato e la citazione in giudizio davanti al giudice monocratico di Caltanissetta Nadia Marina La Rana per il 37enne joppolese che dovrà quindi comparire in aula il prossimo 16 aprile.

Di Pietro Geremia