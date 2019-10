Agrigento, mistero in città: 69enne ritrovato privo di vita con strani segni sul corpo

Connect on Linked in

Un vero e proprio mistero si sarebbe sviluppato nella giornata di ieri ad Agrigento.

In seguito ad una richiesta idi intervento da parte di

un vicino di casa, gli uomini della polizia di stato all’interno di un appartamento

sito nel centro cittadino un 69enne del posto sarebbe stato trovato deceduto, a

quanto pare, nel proprio letto probabilmente per un infarto fulminante.

Quello che è parso immediatamente sospetto ai

poliziotti sarebbe stato non solo il disordine e le scarse condizioni igieniche

presenti in casa ma soprattutto la presenza di alcuni strani segni sul collo

del poveruomo nonché il piede spostato verso il pavimento.

Sul posto anche gli agenti della scientifica e il medico legale che, su

autorizzazione del sostituto procuratore, effettuerà l’autopsia del cadavere

per fare chiarezza sulle cause del decesso.

Di Pietro Geremia