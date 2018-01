Agrigento, momenti di panico per crollo di una parte di palazzina del progetto “Terravecchia”

Print This Post

Momenti di panico sono stati vissuti ieri nel centro storico di Agrigento.

La porzione di una palazzina disabitata sita in via Barone e facente parte del progetto “Terravecchia” creato per il recupero e la riqualificazione di vecchi immobili del centro storico infatti, è crollata senza, fortunatamente, causare feriti.

I residenti della zona, spaventati dal rumore sordo del tonfo, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco i quali sono subito intervenuti sul posto accertando che non c’erano rischi per la pubblica incolumità, poiché l’area del progetto Terravecchia è interamente transennata.

Sul posto sono intervenuti inoltre gli uomini della protezione civile comunale insieme insieme ai dipendenti dell’ufficio tecnico municipale per stabilire l’entità della pericolosità del crollo e dell’immobile stesso.

Di Pietro Geremia