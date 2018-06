Agrigento, moto si schianta contro una recinzione: feriti due motociclisti

Connect on Linked in

Incidente autonomo lungo la SS 640. Erano in sella ad una moto quando, per cause in corso d’accertamento, all’altezza del tratto di strada Castrofilippo-Racalmuto, il giovane alla guida perde il controllo della moto andando a sbattere rovinosamente contro una recinzione.

Nell’impatto entrambi i giovani sono rimasti feriti, si tratta di due ragazzi di favara di 29 e 21 anni trasportati con un’ambulanza del 118 presso l’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove i medici hanno riscontrato fratture agli arti e varie escoriazioni.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio