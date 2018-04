Agrigento, motociclisti fermano un corriere e rubano 5 mila euro

Connect on Linked in

Con un’azione degna della serie Fast and Furious, due malviventi in sella ad una moto hanno rapinato un corriere riuscendo a prelevare la somma di circa 5000 euro.

Nel dettaglio, i due fuorilegge, col volto coperto da caschi integrali e armati di pistola, sono riusciti a bloccare e rapinare il corriere della “Tnt” a poche centinaia di metri dall’ospedale “San Giovanni di Dio”.

I due infatti, armi in pugno, hanno intimato all’addetto di fermarsi obbligandolo così a farsi consegnare il maltolto per poi schizzare via a tutto gas facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento hanno avviato le indagini iniziando una serie di perlustrazioni intorno all’area anche se, almeno per il momento, non è stato trovato nessun indizio.

Di Pietro Geremia