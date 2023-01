Avrebbero organizzato serate senza presentare la documentazione necessaria, gli agenti della questura di Agrigento hanno notificato ai titolari di due locali della movida agrigentina una sanzione di 500 euro a testa.

Gli agenti hanno accertato la presenza di una band musicale che si stava esibendo sulla pubblica via senza le necessarie autorizzazioni. Il secondo controllo è avvenuto invece nel quartiere di San Leone dove in un locale lungo il Viale delle Dune si stava svolgendo una serata danzante. In quest’ultimo caso il titolare rischia anche una denuncia.