Agrigento, multa di mille euro per parcheggiatore abusivo: ha violato il Daspo urbano

Era stato bloccato e denunciato lo scorso 10 marzo. Alcuni agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno pizzicato un nordafricano, di 53 anni, che esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo in una zona dove, mesi addietro, era stato arrestato e denunciato in stato di libertà per aver violato il Daspo assegnatogli.

A distanza di 3 mesi l’uomo è ritornato nuovamente sul posto, questa volta i militari dell’arma non solo lo hanno bloccato ma gli hanno anche inflitto una multa di 1000 euro oltre al divieto di avvicinamento nei posteggi urbani.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato