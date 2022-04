Un intervento di routine finito in tragedia. È successo all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove nei giorni scorsi è morta una donna di 45 anni.

Una vicenda su cui l’associazione Codici, impegnata da anni in azioni legali volte a fare luce su casi sospetti di malasanità, ha deciso di intervenire presentando un esposto alla Procura. Ricoverata ad inizio aprile per un’appendicectomia, la paziente dopo l’operazione ed una volta tornata a casa ha visto peggiorare le sue condizioni, a tal punto che si è reso necessario un nuovo ricovero.

Il ritorno in sala operatoria per un intervento di urgenza, però, le è stato fatale, perché il cuore non ha retto.

“La prima domanda che viene da porsi – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – è come sia possibile morire per un’appendicite. Parliamo di un’operazione comune, che non dovrebbe avere conseguenze particolari.

Purtroppo, quanto accaduto ci costringe ad utilizzare il condizionale, perché una paziente, tra l’altro giovane, ha perso la vita. Riteniamo doveroso fare luce su quanto accaduto ed è per questo che abbiamo deciso di rivolgerci alla magistratura, affinché vengano svolti gli opportuni accertamenti per appurare eventuali responsabilità del personale sanitario”.